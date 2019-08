Gigi Oliva, escollida millor jugadora de l'Europeu

Hockey. Campionat d'Europa femení d'Anvers

25.08.2019 | 23:49

La migcampista terrassenca Gigi Oliva ha estat escollida com a millor jugadora de l'Europeu que ha acabat aquest diumenge a la ciutat belga d'Anvers. El seu no ha estat l'únic premi individual per a les espanyoles, que han reeditat en aquest Campionat d'Europa el bronze del passat Mundial de Londres. La portera Mari Ángeles Ruiz ha estat triada pels organitzadors com la millor portera del torneig. El combinat que entrena Adrian Lock emprendrà demà al matí el vol de retorn a casa des de Brussel·les.