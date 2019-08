Els "shoot-outs" donen a Espanya un merescut bronze europeu

Hockey. Campionat d'Europa femení d'Anvers

25.08.2019 | 18:16

La selecció espanyola femenina de hockey s'ha acomiadat també amb medalla de l'Europeu d'Anvers que acaba aquest diumenge. El combinat d'Adrian Lock, amb set terrassenques a les seves files, ha empatat a un gol davant Anglaterra i s'ha acabat imposant per 3 gols a 2 a la tanda de "shoot-outs" amb gols de la terrassenca Clara Ycart, Begoña García i una Bea Pérez que ha arribat avui als 200 partits internacionals. Ha estat un bronze més que merescut.

Després de la cruel derrota en semifinals de divendres davant les alemanyes, les espanyoles han fet un molt bon partit davant un conjunt que, com a Gran Bretanya, és el vigent campió olímpic i la quarta potència mundial femenina.

En una primera part sense gairebé ocasions de gol, una errada defensiva ha permès Hanna Martin posar les angleses per davant. Espanya ha buscat l'empat sense presses, arribant més al semicercle rival però sense massa profunditat. Al minut 36, l'egarenca Maria Tost ha desviat amb gran habilitat al calaix una tensa passada a l'àrea de Begoña García. L'acció ha estat revisada per si la madrilenya havia colpejat la bola amb el cantó gruixut de l'stick, però l'1 a 1 s'ha donat per bo.

Al minut 47, Carlota Petchamé ha centrat per Tost, que ha flirtejat amb l'1 a 2. I a deu minuts pel final, Lola Riera ha salvat sota pals el segon i darrer penal-córner de les angleses. Al següent minut, Berta Bonastre gaurebé anota el penal del sacador. Espanya buscava el triomf i les angleses es defensaven. Finalment, els "shoot-outs" han donat a Espanya la tercera medalla de la seva història. Holanda ha fet bones les previsions i s'ha adjudicat el títol femení en derrotar per 2 gols a 0 a Alemanya.