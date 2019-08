Plata per una selecció espanyola que cau 0-5 davant Bèlgica a la final

Hockey. Campionat d'Europa masculí d'Anvers

Jordi Guillem

24.08.2019 | 23:24

No ha pogut ser. Si en semifinals Espanya va escombrar Holanda, a la gran final europea d'aquest dissabte al vespre, els de Fred Soyez s'han vist completa i innegablement superats per una selecció belga que és la vigent subcampiona olímpica, la campiona del Món i ara també d'Europa. Els de Shean McLeod no han donat cap opció a Espanya, que s'ha vist superada en totes les facetes del joc, ha perdut totes les boles dividides i ha acabat encaixant el mateix 0-5 davant dels belgues que al partit inaugural del torneig.

John-John Dohmen ha obert el marcador als deu minuts en desviar una gran passada a un metre de Quico Cortès. S'havien jugat dos minuts del segon quart quan Florent van Aubel ha fet el segon en desviar una gran centrada de Boccard. I en el següent atac, Tom Boon ha tancat, de penal, la final amb un 0 a 3 especialment dolorós. Els espanyols, abatuts, intentaven reaccionar, però els amfitrions no abaixaven el pistó. Ben al contrari, a tres minuts pel descans, Emmanuel Stockbroekx feia més gran la ferida. Espanya no era efectiva en els penals-córner. Ha fallat els sis que ha intentat i n'ha encaixat dos de cinc. Lluny de deixar-se anar, els belgues seguien castigant els de Soyez. Al minut 39, Alexander Hendrickx establia el 0 a 5 definitiu.

Per a Espanya, aquesta medalla de plata és la tercera de la història en un Europeu després de les de 2003 a Barcelona i la de 2007, a banda de dos ors i un bronze. Pel que fa als premis individuals, Pau Quemada ha estat un dels quatre màxims golejadors d'aquest Europeu amb els mateixos cinc gols que els belgues Boon i Hendricks i l'holandès Pruijers. La medalla de bronze ha estat per Holanda, que ha golejat per 4 a 0 a Alemanya en un duel també força desequilibrat.