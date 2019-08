Jordi Brown i Gerard Morell, al Terrassa FC

L'atacant Jordi Brown és el darrer reforç per a la plantilla del Terrassa FC.

L'atacant Jordi Brown és el darrer reforç per a la plantilla del Terrassa FC.

> Tercera Divisió

J. Guillem

24.08.2019 | 04:00

El davanter Jordi López Cabezas (23 anys), conegut com a Jordi Brown, i el defensa central Gerard Morell, que farà 19 anys el 4 de setembre, s'han convertit en els dos últims fitxatges del Terrassa FC per aquesta temporada. Tots dos han pres part en la pretemporada del primer equip i han acabat fitxant. El davanter ha arribat provinent del CCD Turó de la Peira per defensar la samarreta terrassista amb l'equip de Xevi Molist. El barceloní va jugar anteriorment al CD Masnou (2017-2018), UD ...