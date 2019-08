El CP San Cristóbal s'enfronta avui al Vic

> Tercera Divisió

J. Guillem

24.08.2019 | 04:00

Quan falten només vuit dies per començar la Lliga de Tercera Divisió, el San Cristóbal continua entrenant-se al màxim nivell. Els homes d'Oliver Ballabriga s'acomiadaran de la temporada rebent avui a dos quarts de vuit del vespre la UE Vic, un rival de Primera Catalana que el passat dimecres va perdre per 0 a 2 davant la visita del Terrassa.Els parroquials compten amb vint-i-una fitxes a la seva plantilla i no tenen previst realitzar cap fitxatge de forma imminent. Ballabriga ha descartat ...