Cinquè lloc per una Espanya +55 amb quatre terrassencs

Redacció

23.08.2019 | 19:52

La selecció espanyola masculina +55 ha finalitzat en una meritòria cinquena posició a l'Europeu de veterans disputat a la ciutat alemanya de Krefeld. L'equip entrenat per Pablo Castronovo comptava amb quatre terrassencs a les seves files: Joan Folch (màxim golejador del torneig amb sis gols), Xavi Prat, Jordi Torredemer i Albert Martí. En el duel per la cinquena i sisena plaça, Espanya ha derrotat Itàlia per 3 a 2. Joan Folch va anotar els dos primers gols, però Massimo Maida i Paolo Debortoli ...