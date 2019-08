El Terrassa FC organitzarà un torneig de FIFA19 els dies 21 i 22 de setembre

eSports

23.08.2019 | 12:35

La nova secció eSports del Terrassa FC organitzarà el cap de setmana del 21 i 22 de setembre el seu primer esdeveniment. Es tracta d'un torneig de FIFA19 per a PlayStation4 que comptarà amb una primera fase, vuitens, quarts i semifinals (dissabte) i final al millor de tres partits (diumenge). El torneig repartirà premis als tres primers classificats: 100 euros i una trofeu per al guanyador, una samarreta oficial del Terrassa FC per al subcampió i un pack de marxandatge del club per al tercer. Els dos millors classificats de la fase de consolació s'enduran cadascú una samarreta de l'afició. Els setze primers classificats de la primera ronda tindran accés a uns vuitens de final que donaran pas als quarts de final i unes semifinals que decidiran els dos finalistes del torneig. Els eliminats a la primera ronda jugaran el diumenge una fase de consolació prèvia a la gran final que començarà a les 19.30 hores.

El preu de les inscripcions és de només 5€ i inclou l'accés i participació al torneig, pica-pica i beguda i una entrada per al Terrassa FC-UE Figueres de la sisena jornada de lliga. Durant la competició també se celebraran diferents activitats i haurà musica que ambientarà en tot moment la competició. La participació està limitada a 32 jugadors. Les inscripcions ja estan obertes a les oficines de l'Estadi Olímpic de Terrassa. Per a més informació, el club disposa de dues vies de contacte: esportsterrassa@terrassafc.com (correu electrònic) i @eSportsTerrassa (Twitter).