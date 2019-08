Espanya cau a l'últim minut i lluitarà pel bronze amb Anglaterra

Hockey. Campionat d'Europa femení d'Anvers

Jordi Guillem

24.08.2019 | 02:13

No ha pogut ser. La selecció espanyola femenina ha perdut aquest divendres al vespre per 2 gols a 3 davant d'Alemanya i s'ha quedat fora de la final de l'Europeu d'Anvers. El combinat que dirigeix Adrian Lock tenia empatada a dos una semifinal molt equibrada, però un gol de penal-córner de les alemanyes a falta de 48 segons per arribar al final del temps reglamentari ha eliminat les espanyoles, que han perdut també l'opció de classificar-se directament pels Jocs Olímpics de Tòquio i hauran de passar pel Preolímpic.

Espanya, però, té encara una medalla al seu abast, un bronze pel que lluitarà diumenge a dos quarts de dues del migdia davant d'Anglaterra, que ha estat severament golejada per 8 a 0 a la primera semifinal a mans de la gran favorita, Holanda. Alemanyes i holandeses es veuran les cares a la final femenina de diumenge a les quatre de la tarda a Anvers.

Tot i la derrota, les espanyoles (amb set terrassenques a l'equip) han plantat cara en tot moment en un partit en que podia haver passat qualsevol cosa. Una pujada a l'atac de l'asturiana Maria López al minut 14 ha posat Espanya per davant en el marcador, però al minut 22, Cecile Pieper ha empatat de penal-córner. Abans del descans, Gigi Oliva ha evitat mals majors. Quan s'havien jugat ja tres minuts del tercer acte, Hannah Gablac ha aprofitat un penal combinat per fer l'1 a 2. Però les de Lock han cregut sempre en les seves opcions i quan mancaven vuit minuts, la terrassenca Marta Segú ha empatat a dos amb un golàs de revés després de robar una bola.

Ambdós equips seguien buscant desfer l'empat, però quan s'auguraven ja els "shoot-outs, un penal-córner ras executat per l'alemanya Nike Lorenz ha significat l'eliminació de les espanyoles. Ara toca aixecar-se i lluitar diumenge per la medalla de bronze, la mateixa que Espanya es va penjar al passat Mundial de Londres.