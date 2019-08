Bronze per a l'equip espanyol a Anvers

Formació de la selecció espanyola de Hockey Plus.

Formació de la selecció espanyola de Hockey Plus.

Hockey Plus

23.08.2019 | 16:55

La selecció espanyola de hockey Plus s'ha penjat la medalla de bronze al Campionat d'Europa de la categoria Trophy, que s'ha disputat aquesta setmana a la ciutat belga d'Anvers coincidint amb els Europeus absoluts. El combinat dirigit pel terrassenc Xavi Ferré ha empatat a dos gols amb França, però s'ha acabat imposant per 3 a 2 en la tanda de llançaments de "shoot-outs". Els espanyols es van avançar al minut 3 gràcies a un gol del jugador de l'Egara Fupar Nil Ferré, però set minuts després Pierrick Michaud va empatar pels francesos. Raül Domínguez va tornar a donar avantatge als espanyols al minut quinze, però dos minuts més tard Ali Belhadj va establir el 2 a 2 definitiu. En els "shoot-outs" van marcar Sílvia Dalmases en dues ocasions i Ilià Riba. Tots dos jugadors pertanyen a l'Atlètic Heura. La gran actuació sota pals de Gerard Caballero va resultar clau per certificar el bronze.

Pel que fa als integrants terrassencs de la selecció espanyols, n'hi havia set: Marc Puig, Ilià Riba, Alba Molina i Sílvia Dalmases (Atlètic Heura); Nil Ferré, Valentí Cardellach i Alfonso Duran (Club Egara Fupar). A banda del seleccionador Xavi Ferré, l'staff tècnic el formaven les també terrassenques Anna Mata (segona entrenadora) i Marta Puig (cap d'equip).