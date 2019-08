Antonio Pedrero debuta avui a la Vuelta 2019

Ciclisme

23.08.2019 | 18:09

El ciclista terrassenc Antonio Pedrero disputarà entre demà dissabte i el dia 15 de setembre la Vuelta Ciclista a España amb el Movistar Team. Pedrero, de 27 anys d'edat, va debutar l'any 2015 com a professional i porta tres temporades a l'equip. La prova començarà amb una contrarelotge per equips de 13 quilòmetres a Torrevieja i acabarà el 15 de setembre a Madrid. Només una etapa passarà per Catalunya. Serà la vuitena, que enllaçarà el dissabte 31 d'agost Valls i Igualada, passant per Manresa, Castellgalí, Monistrol i el port de Montserrat. La següent, l'1 de setembre, es correrà a Andorra.