El Jabac empata a un amb l'amateur del Júnior

Futbol. Divisió d'Honor juvenil

22.08.2019 | 14:23

En l'avant penúltim amistós de la pretemporada, el Jabac va empatar a un gol a Can Jofresa davant del primer equip del Júnior, que milita a la Segona Catalana. A mitjans de la segona part els santcugatencs es van posar per davant, però al minut 85 Eric Bellón va rematar a gol una gran centrada de Roger Mauri. Diumenge a les dotze del migdia, els terrassencs rebran el Renofa Yamaguchi japonès i el divendres dia 30 d'agost tancaran la pretemporada amb un rival encara per determinar.