Una Espanya sublim elimina Holanda (4-3) i jugarà la final de l'Europeu

Hockey. Campionat d'Europa masculí d'Anvers

Jordi Guillem

22.08.2019 | 19:56

En un partit que s'ha apropat moltíssim a la perfecció, la selecció espanyola ha aconseguit eliminar aquest dijous per 4 gols a 3 a la selecció holandesa, guanyadora dels dos últims Europeus i s'ha plantat a la gran final del torneig, que es disputarà dissabte a dos quarta de nou del vespre. Els de Fred Soyez tenen ja assegurada la medalla de plata, però si derroten el seu rival a la final (Bèlgica o Alemanya) obtindran el bitllet directe per prendre part als Jocs Olímpics de Tòquio del proper estiu.

Els espanyols han sortit fortíssims i han fet un autèntic partidàs. Han transformat tres dels quatre penals-córner de què han disposat (per tres de deu dels holandesos) i al minut 34 manaven ja per 3 a 0. El 4 a 3 final pot fer pensar en un partit equilibrat. Res més lluny de la realitat. A set minuts pel final, Espanya manava per un contundent 4 a 0 i feia el que volia amb una selecció holandesa absolutament entregada. Només en els minuts de les escombraries i ja sense porter, els holandesos se l'han jugat i han transformat tres penals, el darrer sobre la botzina, que els han permès maquillar el resultat. Dotze anys després, Espanya (amb nou terrassencs a les seves files) tornarà a jugar una final europea.

La semifinal ha tingut gran protagonisme terrassenc. Quico Cortès ha estat, una vegada més, immens sota pals, Pau Quemada ha fet els dos primers gols en dos llançaments estratosfèrics de penal-córner als primers minuts de cada quart i Josep Romeu ha firmat el tercer gol. Per si faltava alguna cosa, a deu minuts pel final, Xavi Lleonart ha signat la millor jugada de tot el campionat. Se n'ha anat per l'esquerra, ha ballat sobre la línia, ha canviat el ritme i ha assistit Marc Boltó, que ha combinat de primera amb Quique González de Castejón, qui ha deixat de cara a Ricardo Santana, que ha establert un 4 a 0 que ha fet fregar-se als ulls molts dels aficionats que omplien les instal·lacions belgues.

Espanya ha guanyat de la millor manera possible, sense por, jugant sempre la bola i movent-se bé quan la tenia el rival. La plata és ja un premi enorme per una selecció que va començar essent golejada per Bèlgica, però aixecar el trofeu i recollir el bitllet per Tòquio seria la culminació del gran treball que estan fent els internacionals espanyols.