La portera de l'Arsenal Emma Byrne, al Terrassa

Futbol. Primera Nacional Catalana

21.08.2019 | 17:04

La portera irlandesa de l'Arsenal Ladies Emma Byrne, de 40 anys, es converteix en jugadora del primer equip femení terrassista. Byrne ha passat més de disset anys a l'Arsenal Ladies FC. Té una contrastadíssima experiència internacional com a portera al més alt nivell, ja que al marge de jugar durant gran part de la seva trajectòria (2000-2016) al primer equip femení de l'Arsenal, també ha defensat la porteria del Brighton & Hove Albion Women (2016-2017) de la Primera Divisió femenina anglesa i durant 23 temporades la porteria de la selecció femenina irlandesa, on ha jugat des dels 15 anys més de 130 partits amb la selecció absoluta. El Fortuna Hjoring (1999-2000), de la màxima categoria danesa, i el St. Patricks Athetic Ladies irlandès també es troben entre els equips on ha jugat Byrne.

El palmarès de la nova portera terrassista és brillant amb una Women's Champions League, onze Lligues i 10 FA Cups, entre d'altres títols. A nivell individual, ha estat dues vegades escollida millor jugadora de l'Arsenal (2003 i 2005), millor jugadora internacional de l'any al 2008, jugadora femenina de l'any de la FAI (2012) i Premi al Mèrit d'Irlanda (2017). Aquest any, a més, l'exportera d'Irlanda s'ha convertit en la primera dona en ser inclosa al Hall of Fame de l'Assossiació Irlandesa de Futbol.

Amb aquest fitxatge estel·lar, el Terrassa FC femení 19/20 passa a estar format per 22 jugadores: les porteres Emma Byrne, Andrea i Houda, les defenses Noah, Yael Domene, Mar, Sam, Judit Hurtado i Campa, les migcampistes Lydia, Alexia Mosch, Megumi, Laura Segura, Alegre, Marcet i Caballero i les davanteres Judit Domene, Patri Ballesteros, Ainhoa Plaza, Miriam, Paula Boza i Cerdán.

D'altra banda, la portera Irina Torrent ha decidit rescindir el seu contracte amb el Terrassa FC i causa baixa del primer equip femení per voluntat pròpia. D'aquesta forma, l'exportera de l'Espanyol no formarà part del Terrassa FC.