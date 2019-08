Espanya venç 0-1 a Bèlgica i jugarà les semis amb Alemanya

Hockey. Campionat d'Europa femení d'Anvers

Jordi Guillem

21.08.2019 | 22:22

Extraòrdinària, brillant i agònica classificació d'una sòbria i talentosa selecció espanyola femenina per a les semifinals de l'Europeu que es disputa a la ciutat belga d'Anvers. Un gol fantasma de la davantera terrassenca Carlota Petchamé al minut 34 ha estat suficient per a les noies que dirigeix Adrian Lock. Només els valia guanyar a l'amfitriona i ho han fet. Espanya ha acabat primera de grup amb set punts i invicta. Divendres a les sis de la tarda obrirà les semifinals femenines davant Alemanya, segona classificada del grup "B". La segona semifinal enfrontarà a dos quarts de nou la nou vegades campiona Holanda amb Anglaterra. Les de Lock somien ja amb una medalla i també amb un títol que les classificaria directament pels Jocs Olímpics de Tòquio.

Espanya ha fet un partit sensacional, tant en atac com en defensa. Ha volgut sempre la bola i ha generat més ocasions que les belgues, a qui ja valia l'empat per classificar-se.

El gol que ha acabat valent el passi a semifinals ha estat una genialitat de Carlota Petchamé, que a l'inici del tercer quart ha rematat de suau vaselina. La defensora belga no ha tocat la bola, que ha ballat sobre la línia davant Carmen Cano. Una de les àrbitres ha demanat la revisió de video, que ha confirmat el gol.

Espanya no s'ha volgut arriscar i ha seguit buscant el segon. A cinc minuts del final, Bèlgica ha tret la portera, però la superioritat no li ha permès generar ocasions clares. Espanya, amb set terrassenques a les seves files, ha disposat de dos bons contracops. Però s'havia de patir i quan quedaven només cinc segons, la portera Mari Ángeles Ruiz ha desviat una bola que hagués pogut desmuntar les ilusions de les espanyoles, que buscaran ara la seva quarta medalla europea. Toca somiar.