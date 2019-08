El davanter Jordi Brown es queda al Terrassa FC

Futbol. Tercera Divisió

21.08.2019 | 16:56

Jordi López Cabezas (23 anys) s'ha convertit en jugador del Terrassa FC per aquesta temporada. El davanter, que ha participat de la pretemporada del primer equip, es queda i fitxa pel Terrassa FC provinent del CCD Turó de la Peira per defensar la samarreta terrassista amb l'equip de Xevi Molist. El barceloní va jugar anteriorment al CD Masnou (2017-2018), UD Pastrana (2016-2017), la UA Horta (2004-2006 i 2012-2016) i la Damm (2006-2012).

D'aquesta manera, la plantilla del Terrassa FC de Xevi Molist, que avui dimecres juga el seu penúltim amistós de la pretemporada al camp de la UE Vic, de Primera Catalana, passa a estar formada per 22 jugadors: els porters Ortega i Zapico; els defenses Adrià Prado, Yayá, Genís, Joel Cañaveras, Eric Ruiz, Lucas Viña i Morell; els migcampistes Coro, Àlex Fernández, Pelegrín, Galeano, Manu, Kevin i David; i els davanters Albert López, Domi, Sergi Arranz, Kilian, Jaume i Jordi Brown.