Àlex Gallar firma per quatre anys amb el Girona

Futbol. Segona Divisió "A"

21.08.2019 | 16:57

Després de diverses setmanes de negociacions, el davanter terrassend de la SD Huesca Àlex Gallar ha arribat a un acord amb el Girona, on jugarà aquesta temporada. Gallar, de 27 anys, va començar la Lliga marcant el gol de la victòria del conjunt de Míchel a Las Palmas (0-1). Igual que la temporada passada, va començar la Lliga marcant, llavors a la Primera Divisió. Ara s'ha compromès amb un altre equip que ha perdut la categoria, el Girona de Juan Carlos Unzué. Gallar jugarà les properes quatre temporades amb el Girona a canvi d'un traspàs d'un milió i mig d'euros més una prima en cas d'ascens a la Primera Divisió.

El terrassenc tenia una clàusula de rescissió de 4 milions d'euros que es va veure reduida a la meitat a causa del descens de categoria de l'equip d'Osca. Gallar va arribar al conjunt de l'Alt Aragó fa dues temporades procedent de la Cultural Leonesa, que acabava de pujar a Segona, per 400.000 euros. L'egarenc és un home de gols importants, especialment pel Huesca. L'estiu passat va marcar davant del Lugo el gol que va suposar l'històric ascens a Primera del conjunt aragonès. Aquella temporada, la primera seva i del club a la màxima categoria del futbol espanyol, va disputar 38 partits oficials i va marcar vuit gols, essent el gran protagonista del primer any de l'Osca a Primera. L'any passat, a causa de les lesions, va disputar només 25 partits i va marcar 4 gols.