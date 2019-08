El Shandong Luneng de Pep Muñoz, a la final de la Copa xinesa

Futbol

20.08.2019 | 18:34

El Shandong Luneng, l'equip xinès que té com a segon entrenador el terrassenc Pep Muñoz, s'ha classificat per a la final de la Copa xinesa. Ho ha fet guanyant a domicili el vigent campió de Lliga per 0 a 2 en una eliminatòria a partit únic. La final es dispùtarà a doble partit contra l'altre equip de la ciutat de Shangai, el Shangai Shenhua, que va eliminar el Dalian Yifang que entrena Rafa Benítez. L'equip de Muñoz ha guanyat diverses vegades la Copa xinesa, però porta cinc anys sense guanyar un títol. El darrer que va guanyar va ser la Supercopa. Si s'adjudica la Copa xinesa, l'equip del terrassenc Pep Muñoz obtindrá plaça directa per a la fase de grups de la Champions asiàtica. La final de la Copa es disputarà els dies 1 de novembre i 6 de desembre, primer a Jinan i després a Shanghai.