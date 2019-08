La selecció masculina, a semifinals

Hockey. Campionat d'Europa masculí d'Anvers

Jordi Guillem

20.08.2019 | 15:23

Dotze anys després de la darrera vegada que va pujar al podi, la selecció espanyola masculina de hockey (amb nou terrassencs a les seves files) s'ha classificat aquest dimarts per a les semifinals de l'Europeu que es disputa a la ciutat belga d'Anvers després d'empatar a dos gols contra Anglaterra en un duel intensíssim. Els de Fred Soyez han acabat segons de grup amb quatre punts i han deixat els anglesos amb només dos. Dijous a dos quarts de nou del vespre s'enfrontaran al primer classificat del grup "B", amb tota seguretat Holanda, en la segona semifinal del torneig.

El primer quart ha estat de tanteig. Sabia Espanya que li valia tant la victòria com l'empat, mentre que els anglesos estaven obligats a guanyar per accedir a les semifinals. S'han posat per davant al minut 21 gràcies a un gol de Sam Ward. Xavi Lleonart, el més clarivident dels espanyols, ha intentat empatar abans del descans, però el marcador ha seguit amb un 0 a 1 insuficient pels interessos dels espanyols.

Espanya ha fet la feina al tercer quart. Només se n'havien disputat tres minuts quan Pau Quemada anotava el seu tercer gol del torneig gairebé sense angle i empatava el partit. I quan faltaven dos minuts per tancar el quart, una genialitat de Joan Tarrés ha acabat amb una centrada de cop al bot que Diego Arana s'ha encarregat de rematar per dalt al calaix. Quan faltaven 33 segons per acabar el tercer període, Xavi Lleonart ha estavellat un stroke al travesser. Amb el 2 a 1, però, tota la pressió era encara pels anglesos.

El darrer quart ha estat un atac i gol dels homes de Danny Kerry, que han forçat dos penals. En el primer, al minut 51, Miki Delàs ha salvat la bola quan ja entrava. Faltaven vuit minuts i Kerry ha tret el porter per guanyar superioritat en atac. Els espanyols s'han sabut tancar bé, però al minut 52, el veterà Ashley Jackson, màxim golejador de la història de la selecció britànica, ha empatat a dos en un llançament de penal-córner que ha anat a l'esquadra dreta de Quico Cortès. Quedaven cinc minuts quan Marc Sallés ha tret una bola que hagués estat el 2 a 3. Espanya ha sabut patir i ha acabat obtenint el premi de la classificació per a les semifinals del dijous.