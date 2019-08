El porter Ortega, escollit capità del Terrassa FC

Futbol. Tercera Divisió

20.08.2019 | 18:29

Els integrants de la plantilla del Terrasa FC han escollit ja els capitans que representaran l'equip aquesta temporada. Seran un total de cinc jugadors. El porter Jose Ortega serà el primer capità i l'acompanyaran, per aquest ordre, l'egarenc Àlex Fernández, Coro, Pelegrín i Galeano. D'aquesta manera, la figura del primer i el segon capità correspondran als mateixos jugadors de l'any passat. Ortega encadenarà dues temporades seguides sent el primer capità de l'equip i Àlex Fernández, després de ser el tercer capità la temporada 2017-2018 i el segon la 2018-2019, aquest any tornarà a portar el braçalet terrassista quan no jugui Ortega. Les novetats d'aquesta nova temporada són Coro, Pelegrín i Galeano, que completen la llista de capitans del primer equip del Terrassa FC en substitució de Guzmán i Ferreira.