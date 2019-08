La lateral Rocío Serrano s'incorpora al Terrassa

Futbol. Primera Nacional femenina

20.08.2019 | 15:06

Rocío Serrano (28 anys) es converteix en nova jugadora del Terrassa FC femení de Primera Divisió Nacional. La barcelonina, que pot jugar de lateral o d'extrem per les dues bandes, arriba procedent del primer equip del FS Ripollet, tot i que ha desenvolupat gran part de la seva carrera a les categories inferiors i, principalment, al primer equip del RCD Espanyol (1999-2016), on va debutar amb només 14 anys.

Rocío també ha jugat amb la selecció catalana des dels 9 anys. Ha guanyat vuit campionats d'Espanya, una Copa de la Reina amb l'Espanyol i ha estat convocada en nombroses ocasions amb la selecció espanyola sub-17 i sub-19. El FC Levante Las Planas (2017-2019) i el CE Sant Gabriel (2016-2017) també es troben entre els club on ha jugat l'última incorporació terrassista.

Amb aquest fitxatge el Terrassa FC femení passa a estar format per les següents vint-tres futbolistes: les porteres Irina, Andrea i Houda; les defenses Noah, Yael Domene, Mar, Sam, Judit Hurtado, Campa i Rocío; les migcampistes Lydia, Alexia Mosch, Megumi, Laura Segura, Alegre, Marcet i Caballero; i les davanteres Judit Domene, Patri Ballesteros, Ainhoa Plaza, Miriam, Paula Boza i Cerdán.