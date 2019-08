Xavi guanya la Supercopa de Qatar, primer títol com a tècnic

Futbol

19.08.2019 | 22:15

L'entrenador terrassenc Xavi Hernández ha aixecat el seu primer títol com a tècnic. El seu Al Sadd s'ha imposat per 1 a 0 el Al Duhail en la final de la Supercopa de Qatar, que disputava com a vigent campió de Lliga. Ali Asad ha anotat l'únic gol de la final amb un xut al pal curt del porter després d'una llarga combinació de l'Al Sadd. En tres partits oficials com a entrenador, l'ex blaugrana acumula dues victòries i un empat. A més, s'ha classificat pel Mundial de Clubs, que acollirà el desembre com a amfitrió.