Cinquè lloc per una Espanya +55 amb quatre terrassencs

Hockey. Campionat d'Europa de veterans de Krefeld

19.08.2019 | 15:42

La selecció espanyola masculina +55 ha finalitzat en una meritòria cinquena posició a l'Europeu de veterans disputat a la ciutat alemanya de Krefeld. L'equip entrenat per Pablo Castronovo comptava amb quatre terrassencs a les seves files: Joan Folch (màxim golejador del torneig amb sis gols), Xavi Prat, Jordi Torredemer i Albert Martí. En el duel per la cinquena i sisena plaça, Espanya ha derrotat Itàlia per 3 a 2. Joan Folch va anotar els dos primers gols, però Massimo Maida i Paolo Debortoli ban empatar pels transalpins. Al minut 40, Luis María Usoz va establir el 3 a 2 definitiu.

L'equip espanyol ha aconseguit un balanç de quatre victòries (davant Holanda, Irlanda, França i Itàlia) i dues derrotes (amb Gal·les i una Alemanya que ha acabat essent la campiona). Espanya ha estat també la segona selecció amb més gols, concretament disset, i ha estat molt a prop de ficar-se a les semifinals. D'altra banda, l'equip +50 entrenat per Pere Freixa ha acabat setè després de superar per 1 a 0 a Itàlia. Ha marxat de Krefeld amb dues victòries, un empat i tres derrotes.