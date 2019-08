Brillant empat d'Espanya davant la potent Holanda

Hockey. Campionat d'Europa femení d'Anvers

Jordi Guillem

19.08.2019 | 19:37

Treballadíssim empat d'Espanya en aquesta segona jornada de l'Europeu femení d'Anvers davant la primera potència mundial, una selecció holandesa que ha guanyat nou dels tretze Europeus que s'han disputat i és la vigent campiona europea i mundial. Tot i tenir quatre punts, les de Lock necessitaran guanyar dimecres a dos quarts de nou del vespre a la selecció amfitriona, Bèlgica, si volen disputar les semifinals d'aquest Europeu i millorar la cinquena posició de la passada edició. Si empata o perd, Espanya es quedarà sense opcions de podi.

Ha començat el partit amb les d'Alyson Annan practicant un hockey total, abassegador. Als cinc minuts, en el primer penal-córner forçat per les holandeses, la seva especialista Caia van Maasakker ha batut per baix a la portera espanyola Mari Ángeles Ruiz. Però un minut més tard, en una bona contra de les espanyoles, Begoña García ha aprofitat una gran passada de Belén Iglesias per empatar a un gol. Però Holanda no parava d'apretar. I en el següent atac, la terrassenca Clara Ycart ha salvat una bola que entrava.

Si bé Holanda seguia manant, al segon període les espanyoles han pogut asserenar el seu joc i s'han defensat a la perfecció d'un combinat "oranje" extraordinàriament perillós, que va derrotar a Utrecht en els dos amistosos previs a Espanya per 4 a 0 i 4 a 1.

Al tercer quart, Espanya ha aconseguit mantenir la seva pressió i ha evitat que les holandeses marquessin cap gol tot i seguir generant penals i accions de perill. A mesura que avançava el partit, la pressió de les holandeses era màxima. Havien sumat un sol punt i estaven empatant. Amb poc a perdre, les d'Adrian Lock han seguit interpretant bé el partit. Holanda ha pogut marcar i ha acabat llençant fins a set penals que una inspiradíssima Mari Ángeles Ruiz, la millor del partit, ha evitat que acabessin dins del calaix. Empatar davant Holanda oferint un nivell defensiu enorme serà una importantíssima ajuda moral per a les espanyoles, però la realitat diu que si no guanyen dimecres a Bèlgica, es quedaran sense semifinals.