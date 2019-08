El San Cristóbal cau 2-1 a Castelldefels

Futbol. Tercera Divisió

18.08.2019 | 21:40

Després de guanyar per 1 a 2 al camp del Sallent amb gols de Ruy Gama i Joel Sánchez, el San Cristóbal ha perdut aquest diumenge per 2 gols a 1 al camp del Castelldefels de Miki Carrillo. Els locals s'han posat per davant al primer minut de joc gràcies a Sergi Gestí. Ja al segon temps, el porter local Sergi Pérez ha aturat un penal a Mario que hauria significat l'empat. Al minut 68, Aumatell ha anotat el 2 a 0 pels de Carrillo. Dos minuts més tard, Éric Zárate ha retallat distàncies. Al 72, el brasiler Júnior ha perdonat una segona pena màxima pels d'Oliver Ballabriga, però el seu llençament se n'ha anat per sobre del travesser. El dissabte dia 24, el San Cristóbal tancarà la pretemporada rebent el Vic a Ca n'Anglada.