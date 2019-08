Espanya goleja 5-1 a Gal.les i aspira a semifinals

Hockey. Campionat d'Europa masculí d'Anvers

Jordi Guillem

18.08.2019 | 18:02

A la segona jornada de la fase de grups ha arribat la primera victòria de la selecció espanyola masculina de hockey a l'Europeu d'Anvers. Els de Fred Soyez, amb nou terrassencs a les seves files (ja ha jugat Xavi Lleonart), han golejat aquest diumenge a Gal.les, el rival més fluix del grup. Al minut 3, Álvaro Iglesias ha obert el marcador i abans del quart d'hora, Pau Quemada ha transformat, de xut ras, el primer dels set penals-córner de que han disposat els espanyols.

El domini espanyol ha continuat al segon periode i el vacarissenc Vicenç Ruiz ha aprofitat una bola morta per tancar el partit amb el 3 a 0. Però calien més gols per desfer un hipotètic empat a punts i Josep Romeu ha marcat el quart en un altre penal al minut 36. En una de les escasses aproximacions dels britànics, Gareth Furlong ha retallat distàncies, però la superioritat dels de Soyez seguia essent manifesta i a quatre minuts pel final, Pau Quemada ha desviat una bola per establir el 5 a 1 definitiu.

Espanya és segona del grup "A" amb els mateixos tres punts que Bèlgica, mentre que Anglaterra i Gal.les estan amb un punt. Dimarts, Espanya buscarà davant d'Anglaterra el passi a unes semifinals que se li resisteixen des de fa una dècada.