Treballada victòria per 1 a 0 davant de Rússia

Hockey. Campionat d'Europa femení d'Anvers

Jordi Guillem

17.08.2019 | 19:43

En un partit en què ha dominat i ha estat molt superiora, la selecció espanyola femenina espanyola de hockey s'ha estrenat aquest dissabte amb una victòria per la mínima (1-0) davant de Rússia, vint-i-tresena potència mundial, en l'Europeu d'Anvers. Les d'Adrian Lock han generat constants ocasions de tots els colors i han llençat fins a cinc penals-córner, però la bola es resistia a entrar. Quan faltaven menys de tres minuts pel final, Espanya ha aconseguit l'1 a 0 gràcies a un rocambolesc gol de Belén Iglesias, que ha rematat de dalt a baix sobre la línia una subtil vaselina de Lucía Jiménez.

Les de Lock han tingut sempre la bola, perfectament guiades per Gigi Oliva, una de les set terrassenques de la selecció espanyola. Sumar els tres punts davant la Ventafocs del grup "A" era fonamental per aspirar a les semifinals, ja que a Espanya li esperen ara dos rivals situats en el top-ten mundial. Dilluns a les sis de la tarda jugarà davant la primera potència mundial, una Holanda amb qui va perdre amb claredat els dos amistosos preparatoris disputats a Utrecht, mentre que dimecres a dos quarts de nou del vespre tancarà la primera fase davant de Bèlgica.