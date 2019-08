El Terrassa derrota 2-0 l'Igualada a l'Olímpic

Futbol. Tercera Divisió

17.08.2019 | 23:04

Quan falten dues setmanes pel debut a la Lliga davant del Banyoles, el Terrassa FC s'ha imposat aquest dissabte per 2 gols a 0 al Camp Olímpic davant d'un altre rival de la categoria, el CF Igualada. Després d'uns primers minuts de tanteig, el davanter Kilian ha inaugurat el marcador al minut 35. Amb aquest mínim aventatge s'ha arribat al descans. El tècnic Xevi Molist va formar de sortida amb Ortega, Eric Ruiz, Joel Cañaveras, Pelegrín, Yayá, Lucas Viña, Àlex Fernández, Galeano, Kevin, Kilian i Albert López.

Al primer minut del segon temps, l'estrem esquerre Albert López va desaprofitar una gran ocasió per fer el 2 a 0. Manava el Terrassa FC i Kilian va tenir una altra clara ocasió. Al minut 70, Molist va acabar de renovar l'equip per complet. David López va fer el definitiu 2 a 0 a nou minuts del final. S'hauria pogut moure encara el marcador, però Zapico va evitar que els de l'Anoia retallessin distàncies i Jaume Pascual va perdonar el tercer en el tram final. També el davanter centre del juvenil, Dani Alcayde, va poder marcar als darrers minuts.

A la fi, sisè triomf de la pretemporada per un Terrassa que visitarà dimarts el Vic i rebrà el diumenge dia 25 a la Fundació Grama per tancar la pretemporada.