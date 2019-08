El repte pirinenc d'Oriol Antolí D'Anglaterra a Lapònia passant pels Alps

Excursionisme

> Alta Ruta Pirinenca

Jordi Guillem

17.08.2019 | 04:00

Res millor pel muntanyenc terrassenc Oriol Antolí que unes setmanes de plàcides vacances per les costes gregues abans d'emprendre una de les rutes més complicades de totes les que travessen els Pirineus, la HRP (Alta Ruta Pirinenca). És més llarga que la GR 11 (cantó espanyol) o la GR 10 (francès) i transita per colls i cims com el Vignemale (3.299 metres), el Carlit (2.921) i el Canigó (2.784) i passa ben a prop de la Pica d'Estats i l'Aneto. És força més tècnica i costeruda que les altres, ...