El gran dilema de Riqui Puig Cridat per primer cop a la selecció espanyola sots-21

> Primera Divisió

Jordi Guillem

17.08.2019 | 04:00

Amb vint anys acabats de fer, el migcampista de Matadepera Riqui Puig és la gran perla del planter del Barça. Igual que la temporada passada, enguany ha fet una gran temporada amb el primer equip del Barça, però sembla que l'entrenador, Ernesto Valverde, no el veu encara prou madur per tenir un lloc a la primera plantilla. Ara com ara, Riqui seguirà tenint fitxa del filial. Ell és plenament conscient de la situació i no pensa escoltar ofertes. Vol seguir a casa seva, al Barça. I si ho ha de ...