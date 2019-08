Espanya cau 0-5 davant Bèlgica en el seu debut a Anvers

Hockey. Campionat d'Europa masculí

Jordi Guillem

17.08.2019 | 02:03

Pitjor impossible. La selecció espanyola masculina ha perdut aquest divendres per un contundent 0 a 5 davant la selecció amfitriona, Bèlgica, en el seu debut a l'Europeu d'Anvers. Els belgues, segons del rànquing mundial, han dominat de principi a fí i no han donat opcions als espanyols, novens. Dos gols de penal-córner de l'especialista belga Alexander Hendriks han obert i tancat un partit en què la golejada hauria pogut ser més amplia. Set dels nous egarencs de la llista han format com a titulars. A banda dels penals de Hendrickx, Victor Wegnez ha fet el 0 a 2 al minut 19. Ja al quart periode, Tom Boon i Antoine Kina han rematat la feina.

Espanya està ara obligada a guanyar aquest diumenge a dos quarts de dues del migdia a Gal.les per poder-se jugar dimarts el passi a les semifinals de dijous davant Anglaterra.

El davanter terrassenc Xavi Lleonart no ha jugat, ja que arrossega unes petites molèsties i s'ha preferit no arriscar. Diumenge ja podrà alinear-se davant de Gal.les en el segon partit de la primera fase d'aquest Europeu.