Nico Keenan, campió sudamericà amb l'Argentina

Hockey

14.08.2019 | 17:43

La selecció argentina, on milita el terrassenc Nicolás Keenan, es va proclamar campiona dels Jocs Panamericans després de vèncer per 5 a 2 a Canadá a la final. El gran premi que suposa aquest títol és la classificació del combinat que entrena Germán Orozco per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. A banda de Keenan, fill de l'exentrenador de l'Egara Patricio Keenan, Argentina va alinear altres vells coneguts de la Lliga, com Matías Rey, Pedro Ibarra, Nicolás Cicileo, Nano Ortiz, Leandro Tolini i Lucas Vila. Argentina va guanyar els tres partits de la fase de grups, marcant vint gols i encaixant-ne només un.