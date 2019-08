Pol Montserrat, entrenador del Terrassa FC

Futbol sala. Primera Catalana

13.08.2019 | 16:47

Pol Montserrat, l'entrenador que la temporada passada va aconseguir l'ascens del CE González Serra a Primera Divisió Catalana i té experiència a Segona Divisió B com a jugador serà l'encarregat de dirigir el primer equip de futbol sala del Terrassa FC a partir d'aquesta temporada. Montserrat, de 26 anys, renova i serà el primer entrenador terrassista del nou primer equip del Terrassa de la secció de futbol sala. Ha estat jugador de l'Isur Ciutat de Terrassa (2017-2019), el FS Vacarisses (2015-2017) i el FS Bonaire (2008-2014). Acumula sis temporades d'experiència com a entrenador (de categoria aleví a sènior) i un total de quatre ascensos. El seu ajudant i entrenador de porters serà Salva Montero, amb qui ja va treballar la temporada passada. El Terrassa FC i el responsable de l'àrea de futbol sala terrassista, Diego Blanco, van arribar a un acord amb el president del CE González-Serra, Jordi Serra, per unir esforços i competir com a Terrassa FC a partir d'ara.

Amb aquesta decisió, tota l'estructura del CE González-Serra (jugadors, entrenadors i responsables) ja formen part del Terrassa FC amb els objectius d'assegurar l'activitat d'un projecte que es va iniciar fa vuit anys; continuar creixent, impulsar el futbol sala femení i convertir el Terrassa FC en un dels referents catalans dins del futbol sala.