Carola Salvatella cau de la llista per Anvers

Hockey. Campionat d'Europa femení d'Anvers

Jordi Guillem

13.08.2019 | 13:58

Les seleccions espanyoles han arribat ja a Anvers. El seleccionador espanyol femení Adrian Lock ha donat a conèixer la llista de divuit jugadores que disputaran a partir de dissabte el Campionat d'Europa a la ciutat belga. La gran sorpresa és l'absència de la davantera del Club Egara Carola Salvatella, que juntament amb la jugadora del San Pablo Valdeluz Lara Pampín han estat les dues jugadores damnificades. Seran, per tant, set, les terrassenques que disputaran l'Europeu d'Anvers: Clara Ycart i Júlia Pons (CD Terrassa); Berta Bonastre i Maria Tost (Club Egara); Gigi Oliva i Carlota Petchamé (Júnior); i Marta Segú (RC Polo). Les onze jugadores restants són: Mari Ángeles Ruiz, Melani García, María López, Cristina Guinea, Carmen Cano, Belén Iglesias, Lola Riera, Begoña García, Bea Pérez, Alejandra Torres-Quevedo i Lucía Jiménez.

Enquadrada al grup "A", Espanya debutarà aquest dissabte a les sis de la tarda davant de Rússia. Dilluns a la mateixa hora s'enfrontarà a Holanda, primera potència mundial, mentre que tancarà la primera fase el dimecres dia 21 a dos quarts de nou del vespre davant de Bèlgica. Els dos primers de cada grup disputaran les semifinals el divendres 23. La final femenina està prevista pel diumenge 25 d'agost a les quatre de la tarda.

Pel que fa a la preparació, Espanya va perdre els dos amistosos no oficials disputats davant Holanda, un rival del seu grup, a Utrecht per 1 a 4 i per 0 a 4. Aquest dijous, les noies de Lock disputaran un darrer test davant d'Alemanya, que integra el grup "B" del torneig juntament amb Anglaterra, Irlanda i Bielorrússia.