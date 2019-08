El Terrassa FC s'imposa per 2 gols a 3 a Palamós

Els futbolistes del Terrassa FC celebren un dels seus tres gols al municipal de Palamós.

Futbol. Tercera Divisió

12.08.2019 | 16:26

Nou enfrontament de pretemporada pel Terrassa FC, que es va imposar per 2 gols a 3 al camp del Palamós. El davanter Jordi López va obrir el marcador al quart d'hora de joc amb un subtil remat de vaselina. El domini corresponia als de Xevi Molist i Kevin des de fora l'àrea primer i Jaume Pascual després van poder ampliar l'avantatge. Quan faltaven cinc minuts pel descans, els gironins van empatar per mitjà de Toni Rosell en una altra vaselina que Zapico va arribar a fregar amb els guants. Les hostilitats van continuar al segon temps i en només sis minuts es marcarien els darrers tres gols de la comtessa. Jaume Pascual va fer l'1 a 2 al minut 47, però dos minuts després Pere Espuña va empatar a dos pels palamosins amb un bon cop de cap després d'un servei de falta. El gol de la victòria terrassista fou obra de l'extrem Albert López al minut 51 en culminar un ràpid contracop col·lectiu. Kilian i David Virgili van poder ampliar l'avantatge i fins i tot l'àrbitre va anul·lar un gol a David López per orsai, però el 2 a 3 esdevingué ja definitiu. Aquest dimecres, el Terrassa FC rebrà a l'Olímpic els juvenils del Jabac a partir de les vuit del vespre, en un partit d'entrada gratuïta.