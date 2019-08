El San Cristóbal goleja per 3 a 0 a la Montañesa

Futbol. Tercera Divisió

12.08.2019 | 12:37

En el tercer partit de la pretemporada, el CP San Cristóbal s'ha imposat per 3 gols a 0 al municipal de Ca n'Anglada a la Montañesa, un equip que militarà aquesta temporada al grup segon de Primera Catalana. Els d'Oliver Ballabriga van dominar el partit en tot moment. Només s'havien jugat set minuts quan el darrer fitxatge de l'entitat, l'extrem brasiler de 22 anys Francisco Cunha Júnior va avançar els parroquials al marcador. Tot i el domini local, no hi va haver més gols fins al segon temps. Ruy Gama va anotar el segon al minut 47 i el defensor Óscar Sierra el tercer i definitiu al minut 65. Ballabriga va formar de sortida amb Dani Lledó, Óscar Sierra, Litus, Óscar Oliver, Ricki, Ramon Suárez, Joel, Ruy Gama, Júnior, Éric Zárate i Mario Cantí.