El Jabac goleja el Mataró i acaba cinquè a Arenys

Futbol. 45è Torneig de Futbol Juvenil Vila d'Arenys

12.08.2019 | 13:24

El Jabac va finalitzar en cinquena posició a la quaranta-cinquena edició del Torneig de Futbol Juvenil Vila d'Arenys, celebrat durant el cap de setmana al camp municipal Bernat Coll d'Arenys de Mar. Els d'Edu Mota van acabar tercers de grup i es van enfrontar al Mataró (l'únic rival que no era de Divisió d'Honor) en el duel pel cinquè i sisè lloc. Van acabar golejant per 5 a 0 en un gran partit gràcies als gols de Garrido (2), Monchu, Juanma i Ernest. Els terrassencs van caure a la primera jornada de la fase de grups per 2 a 4 davant l'Espanyol, mentre que dissabte van empatar a dos davant l'Europa gràcies a les dianes de Jahara i Garrido. Manaven al marcador per 2 a 1, però van encaixar l'empat al darrer minut i van perdre per penals, fet que els va relegar a la darrera plaça del grup. El títol se'l va emportar l'Espanyol en vèncer per 4 a 3 al Girona a la final. Dimecres, el Jabac disputarà un partit amistós al Camp Olímpic davant el primer equip del Terrassa FC.