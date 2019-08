Tretze medalles locals

> Campionat d'Espanya Open Absolut i Júnior

Redacció

09.08.2019 | 18:46

El CN Terrassa ha tancat el Campionat d'Espanya Open de Natació Absolut i Júnior amb tretze podis per als seus nedadors, que han aconseguit vuit medalles en la categoria absoluta i cinc en categoria júnior. Així mateix, l'equip del CN Terrassa ha estat cinquè en la classificació absoluta per a clubs, tant en la categoria masculina com en la femenina. El club va acumular un total de vuit medalles en categoria absoluta (dues d'or, una de plata i cinc de bronze) i cinc en categoria júnior (dues ...