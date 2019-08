Espanya flirteja amb el podi La selecció femenina es prepara a la ciutat d'Utrech

Jordi Guillem

10.08.2019 | 04:00

La gran competició internacional de l'any en l'àmbit de seleccions és a tocar. Tant la selecció espanyola masculina com la femenina viatjaran el pròxim dimarts cap a Bèlgica per prendre part en el Campionat d'Europa, un torneig que en cas de guanyar-lo els donaria accés directe per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. A banda de la classificació olímpica que els estalviaria haver de passar pel Preolímpic de València, ambdues seleccions afronten el gran repte d'aquest estiu plenament convençudes ...