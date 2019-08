Un Atlètic - Club de Campo per arrencar El Barrocas ocuparà la plaça del Pozuelo

El jugador de l'Atlètic Marc Boltó, a la dreta, pressionat per Quique González de Castejón.

El jugador de l'Atlètic Marc Boltó, a la dreta, pressionat per Quique González de Castejón. LLUÍS CLOTET

Jordi Guillem

09.08.2019 | 18:46

La temporada 2019-2020 és una temporada preolímpica i per aquesta circumstància, el calendari de la Lliga s'haurà d'ajustar a les necessitats de les seleccions espanyoles masculina i femenina. La Copa del Rei i de la Reina, per exemple, es disputarà a Can Salas del 20 al 22 de desembre. I les dues Lligues de Divisió d'Honor arrencaran el dissabte dia 2 de novembre, d'aquí a gairebé tres mesos. La Real Federación Española ha fet públic ja el calendari d'una competició que acabarà a finals de ...