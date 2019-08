Mika Mármol guanya el Torneig de l'Alcúdia amb la selecció espanyola sots-20

Futbol

09.08.2019 | 18:55

El futbolista terrassenc Mika Mármol s'ha proclamat campió de la trenta-sisena edició del prestigiós torneig internacional COTIF que se celebra a la localitat de l'Alcúdia com a integrant de la selecció espanyola sots-20. Mika, que dimarts s'incorporarà ja a la pretemporada holandesa del seu equip, el juvenil "A" del Barça, amb Víctor Valdés com a entrenador. Ha estat un dels jugadors més destacats d'un torneig en què Espanya s'ha imposat a la final per 4 gols a 0 a Rússia. Cedric, Roberto González, Baena i Latasa han estat els autors dels quatre gols espanyols. Mika ha entrat al camp al minut 57 en substitució de Sergio Santos.