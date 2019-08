El Terrassa FC impugna el partit contra l'Andorra

Futbol. Copa Catalunya

Jordi Guillem

08.08.2019 | 12:36

El Terrassa FC ha presentat un escrit d'al·legacions al Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol impugnant el partit de la primera ronda de la Copa Catalunya disputat aquest dimarts al Camp d'Esports Comunal Prada de Moles entre el FC Andorra i el Terrassa FC, en què els andorrans es van imposar per 2 gols a 1.

Segons el club terrassenc, "el contingut de la impugnació es basa en l'incompliment del punt sis de la normativa. Tal com estableixen les Disposicions Generals de la Copa Catalunya Absoluta, d'entre un màxim de 20 jugadors convocats, es poden alinear quatre jugadors sense llicència federativa i el FC Andorra va presentar sis jugadors en aquesta situació: Francisco Martos, Joan Cervós, Diego Sebastián Huesca, Iker Goujon, Ricard Fernández i Izan Fernández. Al·lega també el Terrassa que "l'equip local no va presentar cap fitxa impresa de cap dels 19 jugadors (tot i que tretze d'aquests sí que la tenen validada) ni dels dos tècnics (Gabri i Albert Jorquera) i va acreditar tots els jugadors únicament amb el DNI o el passaport".

L'Andorra, propietat de l'empresa de Gerard Piqué Kosmos Holding, es va classificar per a la segona eliminatòria d'aquesta competició i té previst jugar diumenge a les set de la tarda amb el Lleida Esportiu, un rival de la Segona Divisió "B". La decisió final és en mans del Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol.