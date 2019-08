El San Cristóbal derrota 3-2 el Santboià

Futbol. Tercera Divisió

08.08.2019 | 16:30

El CP San Cristóbal es va imposar dimecres al vespre al Santboià, equip que milita al grup segon de Primera Catalana, per un resultat global de 3 gols a 2. Després de quedar eliminat per penals de la Copa Catalunya davant del Santfeliuenc, el conjunt que prepara Oliver Ballabriga va guanyar als de Sant Boi de Llobregat. Ruy Gama al minut 14 i Tom Diawara al 28 van anotar els dos únics gols del primer temps. Els visitants van reaccionar marcant dos gols al segon període, però Eric Zárate va fer el tercer pels parroquials, que van acabar guanyant per 3 a 2. Aquest diumenge a dos quarts de vuit del vespre, el San Cristóbal rebrà un altre equip de Primera Catalana, la Montañesa.