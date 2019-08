El Jabac perd per 4 a 2 davant l'Espanyol al Torneig d'Arenys de Mar

Futbol. Divisió d'Honor juvenil

09.08.2019 | 15:33

L'equip juvenil del Jabac va perdre per 4 gols a 2 en el primer partit del prestigiós Torneig juvenil d'Arenys de Mar, un esdeveniment on s'enfrontarà a diferents equips de la Divisió d'Honor juvenil. Tot i fer un partit força complert, els blanc-i-blaus es van acabar imposant. Otero va igualar el gol inicial dels barcelonins abans del descans. Al segon temps, un penal va permetre el primer equip de l'Espanyol anotar el 2 a 1 i dos errors defensius del Jabac el van situar 4 a 1 avall. Als darrers minuts, Eric Bellón va signar el 4 a 2 definitiu. A la segona jornada, els terrassencs s'enfrontaran a l'Europa. A l'altre grup hi prenen part el Girona, el Cornellà i el Mataró. Aquest últim equip és de la Lliga Nacional juvenil. Diumenge, els jugadors que prepara Edu Mota disputaran el seu últim partit de la competició. Si acaben primers de grup, jugaran la gran final a partir de les nou del vespre. Els segons de grup lluitaran pel bronze a les set de la tarda, mentre que els tercers ho faran pel cinquè lloc a les cinc de la tarda.