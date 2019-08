El CN Terrassa tanca el Nacional amb sis places de finalista

Natació. Campionat d'Espanyola Open Absolut i Júnior

08.08.2019 | 15:21

El Club Natació Terrassa ha acumulat sis places de finalista en la cinquena i última jornada del Campionat d'Espanya Open de Natació Absolut i Júnior que s'ha celebrat a les instal·lacions de l'Àrea Olímpica. D'aquesta manera, el club ha acumulat un total de vuit medalles en categoria absoluta (dues d'or, una de plata i cinc de bronze) i cinc en categoria júnior (dues d'or, una de plata i dues de bronze). A nivell col·lectiu, tant l'equip masculí com el femení han finalitzat en cinquè lloc en la classificació per clubs absoluta amb un total de 353 i 261 punts, respectivament. Miguel Durán ha estat el nedador que s'ha apropat més al podi en aquesta darrera jornada en acabar quart en la final dels 200 m lliures amb una marca d'1.50.51. Així mateix, el club ha classificat dos nedadors per a la final dels 200 metres estils, Izan Cubillas, que ha estat sisè amb 2.06.21, i Jordi Pérez, que ha ocupat el setè lloc amb 2.07.44.

Les altres tres places de finalista han arribat en els relleus. El quartet masculí de 4x100 estils, amb Izan Cubillas, David Benítez, Guillem Lázaro i Miguel Durán, ha obtingut la cinquena posició amb 3.48.19, mateix mèrit que ha aconseguit el quartet femení, integrat per Cristina Garcia Kirichenko, Evelyne Álvarez, Maria Buch i Melani Costa (4.17.49). El darrer lloc entre els vuit millors l'ha proporcionat el relleu femení júnior de 4x100 m estils, format per Berta Martínez, Jana Yao Sabrià, Aida López i Judit Molina, que ha finalitzat setè amb 4.31.49.

Per últim, cal esmentar que Guillem Lázaro ha estat 14è en els 100 m papallona (56.03) i Cristina Garcia Kirichenko, 15a en els 200 lliure (2.06.60).