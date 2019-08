Tres medalles més pel CN Terrassa a la tercera jornada del Nacional

Natació. Campionat d'Espanya Absolut i Júnior

06.08.2019 | 16:15

El Club Natació Terrassa ha aconseguit tres medalles (una de plata i dues de bronze) en la tercera jornada del Campionat d'Espanya Open de Natació Absolut i Júnior que finalitzará dimecres a la piscina de l'Àrea Olímpica. David Benítez ha sumat l'única medalla de la tarda en categoria absoluta en penjar-se el bronze en la final dels 100 m braça masculins amb un temps d'1.02.62, només per darrere de Gonzalo Carazo (CD Gredos San Diego), campió amb 1.02.43, i d'Hugo González (Real Canoe NC), plata amb 1.02.56. És la segona medalla del nedador egarenc en aquest campionat després del bronze que va obtenir en la primera jornada en els 50 m braça. Els altres dos podis del dia han arribat en categoria júnior. Aida López s'ha adjudicat la medalla de plata en els 200 m papallona femenins 17 anys amb un temps de 2.18.14, mentre que Víctor de Pablo ha assolit el bronze en els 100 m braça masculins 18 anys amb 1.05.67.

Al marge dels podis, el CN Terrassa ha sumat quatre places de finalista A. Evelyne Álvarez s'ha classificat cinquena en 100 m braça femenins amb 1.10.46, mentre que Aida López ha estat setena en 200 m papallona femenins amb 2.18.14, mateixa posició que ha ocupat Guillem Lázaro en la final dels 200 m papallona masculins (2.04.52). El relleu femení de 4x100 m lliures, format per Evelyne Álvarez, Maria Buch, Melani Costa i Cristina Garcia Kirichenko, ha finalitzat cinquè amb 3.53.82. Per últim, cal esmentar dues places de finalista B. Jordi Pérez ha estat desè en 100 m braça (1.04.67) i Gabriel Gómez ha obtingut el quinzè lloc en els 100 m lliures (51.84). En categoria júnior, cal subratllar també el quart lloc d'Aida López en 400 m lliures 17 anys (4.21.05).