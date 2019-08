El Terrassa cau 2-1 a Andorra a la primera ronda de la Copa Catalunya

Futbol. Copa Catalunya

06.08.2019 | 20:55

Només dos dies després d'adjudicar-se el Torneig d'Històrics davant del Badalona, el Terrassa FC va caure eliminat a la primera ronda de la Copa Catalunya per 2 gols a 1 davant l'Andorra que entrena l'exblaugrana Gabri. Conscient de la gran qualitat del rival, que jugarà aquesta temporada a la Segona Divisió "B", Molist va treure un equip força titular. Ortega va formar sota pals, amb Eric Ruiz i Lucas Viña de laterals. Va tornar a apostar pel sistema de tres centrals, amb Yayá, Pelegrín i Joel Cañaveras. Galeano i Coro van formar en el doble pivot, mentre que davant, Domi i Albert López van ocupar les bandes i Sergi Arranz, màxim golejador dels Històrics, va tornar a ser el punta de referència. A set minuts pel descans, Kevin va entrar per Galeano al mig del camp i Albert López va ocupar la plaça de David López a l'extrem.

El primer temps va ser força equilibrat, tot i que els andorrans van tenir més possessió de pilota i van gaudir de millors oportunitats. Al minut 38, el col—legiat tarragoní Josep Ollé Lladó va anul·lar per orsai un gol als de Xevi Molist. I quan semblava que el primer temps acabaria en taules, l'Andorra va anotar l'1 a 0 en el darrer sospir.

A la represa, els terrassistes van sortir forts, però la defensa andorrana es va mostrar en tot moment molt ordenada i els va impedir assolir l'empat. El rellotge jugava en contra dels terrassencs, que ho seguien intentant, especialment a base de llançaments de córner (el Terrassa en va tenir onze, per només dos del seu rival). Al minut 53, Kilian va substituir Domi en un intent de donar major verticalitat a l'equip. Només dos minuts més tard, un golàs del central Pelegrín va significar l'empat a un gol, un resultat que donava moltes esperances als de Xevi Molist. El tècnic va donar aire a l'equip substituint Jaume Pascual per Coro i Adrià Prado per Eric Ruiz.

Però l'alegria va durar poc, ja que només set minuts després d'empatar, l'Andorra va anotar el 2 a 1, tot un gerro d'aigua freda per a les esperances del Terrassa. A set minuts pel final, l'equip se'n va anar endavant. El capità Àlex Fernández va entrar per Pelegrín i es va tornar a una defensa de quatre. Als segons finals, Lucas Viña va poder forçar els penals. Finalment, però, tot i els cinc minuts d'afegit, el 2 a 1 va esdevenir definitiu. El Terrassa va donar la cara en tot moment davant un rival de superior categoria, però li va pesar en excés el fet d'haver hagut de jugar quatre exigents partits amb només sis dies de diferència, dos d'ells davant de rivals de Segona "B". El rival dels andorrans a la segona eliminatòria d'aquesta Copa Catalunya serà la UE Lleida.

Després de l'eliminació per penals del San Cristóbal el passat diumenge a mans del Santfeliuenc, cap dels dos equips terrassencs no ha aconseguit superar la primera ronda de la Copa Catalunya. Aquest dissabte a les vuit del vespre, el Terrassa FC continuarà la pretemporada visitant el camp del degà del futbol català, el Palamós, mentre que diumenge a dos quarts de vuit, el San Cristóbal rebrà la Montañesa a Ca n'Anglada.