Espanya venç Irlanda per 2 a 1 en el comiat del seu stage terrassenc

06.08.2019 | 16:34

La selecció espanyola de hockey ha posat aquest dimarts el punt i final a l'stage que ha realitzat a les instalacions del Club Egara. Els de Fred Soyez s'han imposat per 2 gols a 1 a Irlanda en un dels darrers partits de preparació per al Campionat d'Europa d'Anvers, on Espanya debutarà el divendres dia 16. Després d'un primer quart de tanteig, Michael Robson ha inaugurat el marcador al segon quart. Després del descans, els espanyols han sortit decidits a remuntar el matx i ho han aconseguit gràcies a dos gols amb autoria terrassenca.

Albert Beltrán de penal-córner i Xavi Lleonart en culminar una acció colectiva han donat la volta al partit en el tercer període. A lúltim, capd e les dues seleccions va saber aprofitar les seves ocasions i el 2 a 1 va esdevenir definitiu. En aquest partit, el terrassenc Marc Boltó ha acomplert els seus 50 partits internacionals, igual que Diego Arana, mentre que el madrileny Álex de Frutos en porta ja un centenar.

Al proper Europeu, Espanya compartirà el grup "A" amb Bèlgica, Anglaterra i Gales, mentre que Irlanda serà al "B" amb Holanda, Alemanya i Escòcia.