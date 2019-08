Albert Domínguez, subcampió de l'Open de Cogeces del Monte

Frontennis olímpic

06.08.2019 | 15:52

La parella formada per Albert Domínguez, del CN Terrassa, i Enric Rivero, del CF Alcàntera de Xúquer, van proclamar-se subcampions de la categoria de plata de l'Open Estatal de Frontennis de pilota olímpica que va celebrar-se a Cogeces del Monte (Valladolid) el cap de setmana passat. Domínguez i Rivero van perdre a primera ronda contra Sergio Garcia i Abel Ruiz, del CP Puertas Bamar. Aquesta derrota els va conduir a disputar la categoria de plata, en la qual van protagonitzar una trajectòria immaculada fins a la gran final. Van eliminar en quarts de final Maxi Guerra i Rodrigo Bratos, del CP Laguna de Duero, mentre que, a semis, van desfer-se de la parella del CP Torredelcampo. En la gran final, però, van caure contra els valencians Carles Benito i Carlos Carmona.

El club va comptar amb quatre representants més en aquesta cita. En categoria absoluta, Albert Vaghi, fent parella amb Víctor González, del CF Cerdanyola, van perdre contra Miguel García, del Círculo Amistad, i Cristian Stanciu, de València. En el quadre de plata, van perdre en semifinals contra els campions, Benito i Carmona. Al seu torn, Biel Vaghi i Víctor Modenes, ambdós del club, van caure en primera ronda contra Andrés López, del CF Cheste, i Rubén Hervás, del Club Valenciano de Natación. En el quadre de plata, van ser superats per Albert Vaghi i Víctor González. Finalment, Paco Nieto, fent parella amb Guido Alegre, de l'Independents Bac de Roda, van ser derrotats per Hugo León, Círculo Amistad, i Joan Pascual, del CF Alcàntera de Xúquer. En el quadre de plata, Nieto va caure contra la parella del CP Torredelcampo.

Per últim, en categoria juvenil, Biel Vaghi, fent parella amb César Muñoz, del CF Laguna de Duera, van ser eliminats en primera ronda per Enric Rivero, del CF Alcàntera de Xúquer, i Ángel Herrero, del CF Laguna de Duero. Posteriorment, en el quadre de consolació, van caure contra Mario López i Álvaro Villar, del CP Torredelcampo.