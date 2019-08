El San Cristóbal cau per penals davant del Santfeliuenc

Futbol. Copa Catalunya

Jordi Guillem

05.08.2019 | 17:08

El primer partit oficial de la temporada va suposar una derrota pel San Cristóbal. Els parroquials van empatar a zero al municipal de Ca n'Anglada davant del Santfeliuenc i van caure per 6 a 7 en una tanda de penals que va requerir divuit llençaments. En cas de victòria, els d'Oliver Ballabriga haurien rebut aquest cap de setmana el CE Sabadell, un rival de la Segona Divisió "B", que es va imposar per 0 gols a 2 al camp de l'Ascó.

El duel va estar ple d'imprecisions, com és habitual en aquestes alçades de la pretemporada. El primer temps fou més aviat ensopit i amb poques ocasions i molta lluita al mig del camp. Al cap de tretze minuts, un cop de cap de Yoel després d'un xut de Mario va fer rondar l'1 a 0, però el marcador no es mouria fins al final dels noranta minuts. Una gran jugada d'Eric Zárate i un xut creuat de Xavi Murcia van ser les ocasions més clares de la primera part pel San Cristóbal. Els de Ballabriga ho van continuar intentant al segon temps. Al minut 52, Mario va enviar un xut massa alt i al 59 Juampi, el més destacat dels locals, va rematar fora de cap. En plena ofensiva terrassenca, Mario Cantí va estavellar un remat al travesser tres minuts més tard.

Semblava que el San Cristóbal era prop de marcar, però els jugadors d'Andrés González es van llevar la son de les orelles i van començar a posar en problemes el porter Dani Lledó. Passaven els minuts i ningú era capaç de fer moure el marcador. En una llarguíssima tanda de penals, un gol del visitant Otger va significar el 6 a 7 definitiu que va donar al conjunt de Sant Feliu de Llobregat el passi a la segona ronda de la competició. Van caldre divuit llançaments per determinar el nom del rival del CE Sabadell. Aquest dimecres a dos quarts de vuit del vespre, el San Cristóbal rebrà a casa el Santboià en el seu tercer partit de la pretemporada.



FITXA TÈCNICA



SAN CRISTÓBAL, 0 (6)

Dani Lledó, Xavi Murcia, Óscar Oliver, Riky, Óscar Sierra, Sergi Martínez, Yoel, Juampi (Tom Diawara, minut 71), Eric Zárate (Gerard del Río, minut 85), Mario Cantí i Mario (Ruy Gama, minut 66).

SANTFELIUENC FC, 0 (7)

Jaime, Germán, Joserra, Rovira, Maldo, Kevin, Romo (Dani Fernández, minut 77), Jota (Collado, minut 58), Gibert (Boira, minut 58), Albert (Otger, minut 58) i Sani (Capi, minut 70).



Àrbitre: Edward Miguel Gonzales Moreno, de Barcelona. Va mostrar targes grogues als jugadors locals Mario Cantí, Eric Zárate i Riky i als visitants Maldo, Kevin i Collado.

Penals: Es va imposar el Santfeliuenc per 6 gols a 7.