Espanya empata a dos gols amb Irlanda i acaba subcampiona

Hockey. Torneig IV Nacions del Club Egara

05.08.2019 | 19:01

La selecció espanyola s'ha proclamat subcampiona del Torneig IV Nacions del Club Egara per darrere de Malàisia en un torneig en què el defensor de l'Atlètic Terrassa Sergi Enrique ha arribat als 300 partits internacionals. Malàisia es va imposar als espanyols a la primera jornada per 3 gols a 4. En els dos partits següents, els de Fred Soyez van derrotar Anglaterra per 4 a 2 i van empatar a dos gols davant d'Irlanda. Espanya fou superior al combinat anglès, amb qui es veurà les cares el dia 20 a l'Europeu d'Anvers. Als vint minuts, Pau Quemada va aprofitar una gran acció ofensiva de Xavi Lleonart per inaugurar el marcador. Dos minuts després, Sam Ward va firmar les taules. Però un penal-córner de Diego Arana a falta de cinc minuts pel descans va significar el 2 a 1. Quan quedaven 30 segons, Xavi Lleonart va fer el 3 a 1. Al minut 32, Zachary Wallace va retallar distàncies pels anglesos, però al minut 49 Pau Quemada va tornar a superar el porter Harry Gibson, signant així el 4 a 2 definitiu. En aquest partit, el porter Mario Garín va disputar el seu partit internacional número 50.

Diumenge, en un duel molt equilibrat, Espanya va acabar empatant a dos gols amb Irlanda. Shane O'Donoghue va obrir el marcador pels britànics, un marcador que es va mantenir fins al minut 42, quan Pau Quemada va aprofitar un penal per empatar. Set minuts després O'Donoghue va tornar a posar per davant els irlandesos, però al darrer minut, Nacho Rodríguez va signar el 2-2 de penal-córner.

Aquest dimarts a les onze del matí, espanyols i irlandesos tornaran a enfrontar-se al Club Egara en un partit amistós que servirà per tancar la concentració que els de Soyez han dut a terme a Terrassa.